Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Hingga Sore Berpotensi Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (20/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan. Beberapa jam kemudian diguyur hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Bulak, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)