Cuaca Jawa Timur 20 November 2025, Pagi-Sore Wilayah Berikut Gerimis

Kamis, 20 November 2025 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (20/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Nganjuk.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung.

Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
