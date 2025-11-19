Pasutri asal Kediri yang Luka Bakar Akibat Memaksa Lewati Gladak Perak

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pasangan suami istri (pasutri) mengalami luka bakar terkena awan panas imbas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11).

Mereka ialah Haryono (48) laki-laki dan Normawati (42) perempuan asal Kediri.

Kepala Pelaksan BPBD Lumajang Isnugroh mengatakan mereka adalah penduduk Kediri, tetapi tinggal di Tempeh dan belum pindah lapor.

Mereka terkena awan panas Awan Panas Guguran (APG) saat melintas di wilayah Gladak Perak, Sumbermujur.

"Mereka maksa lewat Gladak Perak ketika APG datang mengalami luka bakar 20 persen tangan sebagian muka dan sudah ditangani oleh medis RSU Pasirian, sepertinya sepasang suami istri," ucapnya.

Kini, keduanya masih dalam perawatan di RSU Pasirian Lumajang untuk penanganan lebih lanjut.

"Saya enggak ak monitor sampai ke RSU, yang pasti sudah ada penanganan medis," ujarnya. (mcr23/jpnn)