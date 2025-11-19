Erupsi Semeru Makan Korban, Pasutri Asal Kediri Luka Bakar Terkena Awan Panas

JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 21:40 WIB
jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Erupsi Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang pada Rabu (19/11) menimbulkan korban. 

Sepasang suami–istri (pasutri) dilaporkan mengalami luka bakar setelah tersapu Awan Panas Guguran (APG).

Kedua korban diketahui bernama Haryono (48) dan Normawati (42), warga asal Kediri yang tinggal di wilayah Tempeh.

“Dua orang luka bakar, penduduk Kediri, tetapi tinggal di Tempeh, belum lapor pindah,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho.

Isnugroho menjelaskan pasutri tersebut tersambar APG saat melintas di kawasan Gladak Perak, Desa Sumbermujur.

“Dia memaksa lewat Gladak Perak ketika APG datang. Mengalami luka bakar 20 persen di tangan dan sebagian wajah. Sudah ditangani medis RSU Pasirian, kelihatannya suami istri,” jelasnya.

Keduanya saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSU Pasirian, Lumajang.

Sepasang suami istri mengalami luka bakar 20 persen setelah tersambar Awan Panas Guguran saat melintas di Gladak Perak, Lumajang.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

