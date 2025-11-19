JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Juanda Masih Normal

Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Juanda Masih Normal

Rabu, 19 November 2025 – 21:00 WIB
Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Juanda Masih Normal - JPNN.com Jatim
Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi, Rabu (19/11) pukul 14.13 WIB. Awan panas meluncur 8,5 km dari puncak gunung. Foto: Dok. BPBD Lumajang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo dipastikan masih berjalan normal meski Gunung Semeru memuntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada Rabu (19/11) sekitar pukul 14.13 WIB.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan hingga sore hari tidak ada gangguan operasional maupun penundaan penerbangan.

“Penerbangan di Bandara Juanda saat ini masih beroperasi normal,” ujar Tohir saat dikonfirmasi, Rabu (19/11).

Baca Juga:

Walakin, pihak bandara tetap meningkatkan kewaspadaan. Tohir menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan sektor terkait guna mengantisipasi pergerakan abu vulkanik.

“Kami tetap berkoordinasi intens dengan BMKG, AirNav, dan maskapai untuk mengantisipasi apabila arah debu bergerak menuju bandara,” jelasnya.

Saat ini pergerakan abu vulkanik Semeru belum berdampak langsung pada jalur penerbangan di wilayah Juanda.

Baca Juga:

Sebelumnya, luncuran awan panas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang telah mencapai 14 kilometer dan melewati Jembatan Gladak Perak, Rabu (19/11) sore.

“Awan panas Gunung Semeru sudah mencapai 14 kilometer melewati Gladak Perak,” demikian keterangan resmi petugas PVMBG.

Erupsi Gunung Semeru tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Pihak bandara memastikan operasional normal sambil memantau.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gunung Semeru Erupsi erupsi semeru Bandara Internasional Juanda penerbangan pesawat Gunung Semeru awan panas semeru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU