Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Juanda Masih Normal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo dipastikan masih berjalan normal meski Gunung Semeru memuntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada Rabu (19/11) sekitar pukul 14.13 WIB.

General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan hingga sore hari tidak ada gangguan operasional maupun penundaan penerbangan.

“Penerbangan di Bandara Juanda saat ini masih beroperasi normal,” ujar Tohir saat dikonfirmasi, Rabu (19/11).

Walakin, pihak bandara tetap meningkatkan kewaspadaan. Tohir menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan sektor terkait guna mengantisipasi pergerakan abu vulkanik.

“Kami tetap berkoordinasi intens dengan BMKG, AirNav, dan maskapai untuk mengantisipasi apabila arah debu bergerak menuju bandara,” jelasnya.

Saat ini pergerakan abu vulkanik Semeru belum berdampak langsung pada jalur penerbangan di wilayah Juanda.

Sebelumnya, luncuran awan panas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang telah mencapai 14 kilometer dan melewati Jembatan Gladak Perak, Rabu (19/11) sore.

“Awan panas Gunung Semeru sudah mencapai 14 kilometer melewati Gladak Perak,” demikian keterangan resmi petugas PVMBG.