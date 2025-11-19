Jalur Malang-Lumajang via Ampelgading Ditutup Total Imbas Erupsi Semeru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polres Malang menutup sementara akses dari Kabupaten Malang menuju Kabupaten Lumajang melalui Kecamatan Ampelgading pascaerupsi Gunung Semeru yang statusnya dinaikkan menjadi Level IV atau Awas.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan penutupan dilakukan hingga situasi benar-benar dinyatakan aman oleh instansi terkait.

"Untuk dari arah Lumajang sudah ditutup oleh Polsek setempat dan dari sisi Kabupaten Malang sudah kami informasikan untuk mengikuti penutupan sampai kondisi aman," ujar Chelvin, Rabu (19/11).

Chelvin meminta seluruh pengendara yang hendak menuju Lumajang untuk sementara menggunakan jalur alternatif.

"Jalurnya Malang–Pasuruan–Probolinggo," katanya.

Saat ini, personel Sat Lantas Polres Malang disiagakan di sejumlah titik strategis untuk melakukan penyekatan dan memberikan informasi kepada pengendara yang hendak melintas di rute Malang–Lumajang via Ampelgading.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar menegaskan kebijakan penutupan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Situasi vulkanik masih fluktuatif sehingga jalur langsung ke Lumajang tidak aman dilalui. Kami meminta masyarakat memahami dan mengikuti arahan petugas," ujarnya.