Semeru Erupsi, Awan Panas Tutup Akses Jembatan Gladak Perak

Rabu, 19 November 2025 – 18:20 WIB
Awan panas menembus 14 kilometer menutup akses Jembatan Gladak Perak Lumajang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Luncuran awan panas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang telah mencapai 14 kilometer dan melewati Jembatan Gladak Perak, Rabu (19/11) sore.

“Awan panas Gunung Semeru sudah mencapai 14 kilometer melewati Gladak Perak,” demikian keterangan resmi petugas PVMBG.

Kabid Darlog BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengatakan sejak pukul 16.00 WIB akses di Jembatan Gladak Perak sudah ditutup dan dikosongkan dari pengendara.

“Saat ini, akses di Jembatan Gladak Perak ditutup,” ujar Satriyo.

Jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang itu sebelumnya sudah beberapa kali diperbaiki dan dibangun ulang setelah rusak diterjang material erupsi Semeru dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan dua tim TRC BPBD telah dikerahkan ke lereng Semeru.

Mereka diterjunkan melakukan penyisiran dan imbauan kepada warga, terutama yang berada di dekat aliran sungai berhulu Semeru.

“Dua tim sudah kami terjunkan untuk mengimbau warga menjauh dari zona bahaya,” ujar Isnugroho. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

