Gunung Semeru di Lumajang Erupsi, BPBD Naikkan Status Siaga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi, Rabu (19/11) pukul 14.13 WIB. Awan panas meluncur 8,5 kilometer dari puncak gunung.

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan hingga pukul 16.30 WIB awan panas masih berlangsung dengan amplitudo maksimum 40 mm.

“Dengan demikian kenaikan tingkat aktivitas Gunung Semeru dari level II waspasa ke level III siaga,” kata Gatot.

Sebagai antisipasi, saat ini akses di Jembatan Gladak Perak ditutup. BPBD masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak khusunya di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro.

“BPBD Kabupaten Lumajang melakukan patroli dan membantu mengevakuasi lansia ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Saat ini, Pusdalops PB BPBD Provinsi Jatim melanjutkan koordinasi dengan PPGA Semeru dan BPBD Kab. Lumajang terkait perkembangan aktivitas Gunung Api Semeru.

“Juga memonitoring aktivitas Gunung Api Semeru di sekitar lokasi kejadian,” tuturnya. (mcr23/jpnn)