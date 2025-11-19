JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 13:32 WIB
KA Barang Aksa Cargo Anjlok di Surabaya, 4 Kereta Api Mengalami Keterlambatan - JPNN.com Jatim
KA Barang Aksa Cargo anjlok di Jalam Mesigit yang menyebabkan empat kereta api mengalami keterlambatan, Rabu (19/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KA Barang Aksa Cargo (KA 2519) di wilayah Daop 8 Sudabaya anjlok di jalur JPL 4 petak Jalan Mesigit-Surabaya Pasar Turi pada Kamis (19/11) pagi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan insiden ini mengakibatkan keterlambatan beberapa perjalanan KA yang melintas menuju maupun dari Stasiun Surabaya Pasarturi.

Pihaknya, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas keterlambatannya.

“Imbas adanya anjlokan kereta barang tersebut, KAI Daop 8 Surabaya melakukan sejumlah penyesuaian operasional pada beberapa perjalanan KA,” kata Luqman.

Luqman merinci empat kereta api yang mengalami keterlambatan hingga pukul 10.00 WIB antara lain

KA Arah Surabaya Pasar Turi—Surabaya Gubeng (SBI–SGU)

1. KA 92–93 Jayabaya (Pasar Senen–Malang) mengalami Keterlambatan: 102 menit, rencana diberlakukan overstapen atau pemindahan penumpang ke rangkaian pengganti

2. KA 209 Mutiara Timur (Surabaya Pasar Turi–Ketapang) mengalami Keterlambatan 76 menit

KAI Daop 8 sampaikan permohonan maaf atas insiden anjloknya KA Barang Aksa Cargo yang sebabkan empat kereta api alami keterlambatan
