OTT KPK Kosongkan Kursi Sekda Ponorogo, Agus Sugiarto Ditunjuk Jadi Plh

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menunjuk Agus Sugiarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) setelah posisi itu kosong pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono, Jumat (7/11).

Penunjukan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan Agus mulai menjalankan tugas sebagai Plh Sekda per Senin (17/11).

"Setelah kami ajukan beberapa nama, yang di-ACC Bu Gubernur adalah Pak Agus Sugiarto," ujar Lisdyarita.

Lisdyarita mengatakan penetapan Plh Sekda mengacu pada Perpres 3/2018 dan Permendagri 91/2019. Selain itu, rekam jejak Agus dinilai memenuhi syarat, terlebih jabatan Sekda juga merangkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"CV beliau bagus dan pengalaman di beberapa OPD kuat. Jadi, memenuhi syarat," katanya.

Lisdyarita menyatakan tugas utama Plh Sekda adalah memastikan proses pembahasan APBD 2026 berjalan lancar, terutama kesiapan TAPD dalam penyusunan anggaran.

"Jangan sampai APBD 2026 terganggu, apalagi sampai ASN tidak gajian. Fokus utama kami itu dulu," tuturnya.