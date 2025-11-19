Viral Perundungan Siswa SD di Probolinggo, Motifnya Miris

JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 12:07 WIB
Polres Probolinggo mediasi secara kekeluargaan kasus perundungan antar siswa SDN yang viral di media sosial. Foto: Humas Polres Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Aksi perundungan antarsiswa terjadi SDN 1 Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

Perbuatan tak terpuji itu juga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terdapat sejumlah murid di bawah umur yang berada di lokasi tersebut.

Korban dalam insiden ini ialah D (6) warga Desa Kaliacar, sedangkan pelaku perundungan ialah E (12) siswa SDN Kaliacar.

Tidak hanya mereka, terdapat siswa SMP di antaranya AD (13), AN (13), B (13), U (12), N, (13), dan R (13), yang seluruhnya merupakan warga Desa Kaliacar.

Kapolsek Gading AKP Maskur Ansori menjelaskan berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, insiden ini bermula pada Senin (10/11/) saat itu korban ditarik rambutnya oleh seorang siswi berinisial A di ruang kelas.

Korban lalu memaki siswi A hingga akhirnya memicu pelaku E melakukan penganiayaan terhadap korban karena tidak terima pacarnya dimaki.

“Seusai kegiatan bermain voli di halaman sekolah Rabu (12/11), korban kembali dianiaya oleh B kemudian dilanjutkan oleh E dengan alasan masih merasa tersinggung atas ucapan korban kepada A,” jelas Maskur, Selasa (18/11).

Menindaklanjuti hal tersebut, Maskur telah memanggil semua pihak termasuk siswa yang terlibat dalam video, orang tua, dan guru. Hasilnya, diselesaikan secara kekeluargaan.

