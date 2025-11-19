Hujan Deras, Jalan Penghubung Madiun-Ponorogo Tertimbun Material Longsor

jatim.jpnn.com, MADIUN - Insiden tanah longsor terjadi Dusun/Desa Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Selasa (18/11). Hal itu menyebabkan material longsor menutupi jalan penghubung antara Kabupaten Madiun-Kabupaten Ponorogo.

Akibatnya, akses jalan sulit dilakui lantaran ketinggian material longsor sekitar 1 meter.

Beberapa petani susah payah menerobos tanah longsor meski roda sepeda motor kesulitan berputar lantaran terjebak lumpur.

Kepala Dusun Kandangan Gianto menjelaskan tanah longsor dari tebing setinggi 10 meter itu dipicu hujan deras yang terjadi pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

“Upaya saat ini, dari warga bersama BPBD dan pihak kepolisian setempat berusaha membersihkan material tanah longsor agar kendaraan roda dua bisa lewat,” ujar Gianto.

Sembari mengupayakan akses jalan kembali normal, pihaknya terus memantau situasi terkini, mengingat hujan masih mengguyur wilayah tersebut.

“Setiap ada tanda tanda tanah longsor pasti saya pantau jalan sekitar Selingkar Wilis ini. Pembersihan masih berlangsung, walaupun tadi kendaraan roda dua berusaha lewat dengan cara didorong,” katanya.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Madiun Fajar Lumaksono membenarkan jika lokasi tersebut merupakan Jalur Alternatif yang cukup dilewati masyarakat.