Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (19/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Donomulyo, Dau, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Bululawang, Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Waja, dan Wonosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore sampai malam berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 6-11 kilometer per jam.