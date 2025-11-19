Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (19/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya Benowo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantikan, Pakal, dan Semampir berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Rungkut, Semampir, Sukolilo, dan Tambaksari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)