Cuaca Jawa Timur 19 November 2025, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (19/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Magetan, dan Pacitan. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Nganjuk. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang.

Gerimis juga mengguyur Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Nganjuk masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang.

Gerimis juga mengguyur Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.