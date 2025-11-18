Layanan Transportasi Diperluas, 16 Suroboyo Bus Buka Rute Benowo–Tunjungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya meningkatkan kapasitas layanan transportasi publik dengan mengoperasikan 16 unit Suroboyo Bus berukuran sedang di rute Benowo–Tunjungan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan dan menjawab tingginya kebutuhan komuter di wilayah barat kota.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan bahwa keputusan menambah armada lebih besar bukan sekadar penggantian moda, tetapi hasil evaluasi panjang atas pola pergerakan penumpang di rute tersebut.

Selama setahun terakhir, rute Benowo–Tunjungan dilayani armada Hiace Wira Wiri dengan kapasitas terbatas.

Tren peningkatan penumpang yang terus terjadi membuat Dishub perlu memperluas daya tampung. Dari semula hanya 15 kursi, kini kapasitas meningkat menjadi lebih dari 30 penumpang pada bus sedang.

“Masyarakat di Benowo menunjukkan permintaan yang sangat tinggi. Setelah kami lakukan studi dan analisa angkutan, pilihan paling tepat adalah menghadirkan armada yang kapasitasnya lebih besar,” ujar Trio, Selasa (18/11).

Bus sedang yang mulai beroperasi efektif sejak Minggu (16/11) ini tetap menggunakan sistem pembayaran cashless melalui tapping.

Fasilitasnya juga disesuaikan dengan standar transportasi modern, mulai ruang khusus disabilitas hingga penunjuk rute digital.