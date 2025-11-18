JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Digelar di Surabaya, Rakernas Dewan Pendidikan Bahas 7 Isu Nasional

Digelar di Surabaya, Rakernas Dewan Pendidikan Bahas 7 Isu Nasional

Selasa, 18 November 2025 – 18:30 WIB
Digelar di Surabaya, Rakernas Dewan Pendidikan Bahas 7 Isu Nasional - JPNN.com Jatim
Rakernas Dewan Pendidikan se-Indonesia membahas tujuh rekomendasi nasional untuk memperkuat mutu dan sistem pendidikan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pendidikan se-Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di Hotel Mercure, Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung 19–21 November 2025 itu menjadi forum strategis untuk merumuskan rekomendasi nasional terkait penguatan mutu dan sistem pendidikan.

Acara dijadwalkan dihadiri Menteri Pendidikan, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah tokoh pendidikan nasional. Peserta juga berasal dari berbagai daerah, meliputi Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia, organisasi kependidikan, perwakilan kepala sekolah, dan guru.

Baca Juga:

Ketua Panitia Rakernas Dr Muhammad Yunus mengatakan penyelenggaraan Rakernas tahun ini dipercayakan kepada Jawa Timur karena dianggap sebagai salah satu barometer pendidikan nasional.

“Rakernas ini bertujuan menyusun rekomendasi Dewan Pendidikan untuk Menteri Pendidikan dan Komisi X DPR RI. Ada tujuh poin rekomendasi yang kami siapkan, mulai isu peningkatan mutu pendidikan, penguatan peran parenting, hingga masukan terhadap RUU Sisdiknas,” ujar anggota Dewan Pendidikan Jatim tersebut.

Dia menjelaskan Rakernas kali ini memuat empat agenda besar, yakni rapat kerja dan penyusunan rekomendasi, seminar nasional dan peluncuran buku, deklarasi pendidikan, serta kunjungan ke sejumlah sekolah di Jawa Timur.

Baca Juga:

Dia menyebut penyelenggaraan Rakernas menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional.

Rakernas Dewan Pendidikan se-Indonesia membahas tujuh rekomendasi nasional untuk memperkuat mutu dan sistem pendidikan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Rakernas Dewan Pendidikan RUU SISDIKNAS Mutu pendidikan dewan pendidikan jatim berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU