Hari Pertama Operasi Zebra Semeru 2025, Polda Jatim Catat Nol Fatalitas Kecelakaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ditlantas Polda Jatim mencatat tidak ada fatalitas kecelakaan lalulintas pada hari pertama Operasi Zebra Semeru 2025 yang dimulai sejak 17 November.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi menyampaikan catatan itu berdasarkan hasil hasil analisis dan evaluasi (Anev), baik Ditlantas Polda Jatim maupun Polres/ta jajaran, fatalitas kecelakaan lalulintas nihil di Jawa Timur.

“Namun, ada beberapa kejadian kecelakaan lalulintas yang masih didominasi usia antara 15-18 tahun. Seringnya terjadi kecelakaan disebabkan kendaraan khususnya roda dua yang mendahului atau berbelok tanpa melihat situasi di jalan” jelas Kombes Pol Iwan Saktiadi, Selasa (18/11).

Selain itu kecelakaan lalulintas di jalan seringkali melibatkan sepeda motor atau roda dua. Rata-rata terjadi di jam kerja mulai pukul 06.00-12.00 WIB.

“Selain itu lakalantas sering kali juga terjadi di kawasan permukiman. Kami berharap masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, untuk kesadarannya saat dijalan agar lebih tertib berlalulintas yang aman dan selamat agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim AKBP Edith Yuswo Widodo mengatakan selama Operasi Zebra Semeru 2025, pihaknya meluncurkan inovasi berhadiah dengan memberikan reward bagi pengguna jalan yang tertib berlalulintas di jalan.

“Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat. Penertiban bukan hanya soal pelanggaran, tetapi juga soal apresiasi bagi mereka yang sudah patuh,” jelas Edith.

Anggota polantas akan hunting system dengan kamera khusus untuk menjaring pengendara yang patuh. Mulai dari menggunakan helm SNI maupun melengkapi surat surat kendaraan maupun memasang plat nomor kendaraan.