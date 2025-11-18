Kapolsek Arjasa Meninggal Saat Berkendara, Diduga Serangan Jantung

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kapolsek Arjasa Situbondo AKP Kusmiani mengalami kecelakaan tunggal di Jalan PB Sudirman depan Kodim saat berkendara dengan mobil dinas Senin (17/11). Akibat kejadian itu, Kusmiani dilaporkan meninggal dunia.

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan menyampaikan kecelakaan itu terjadi pada pukul 15.00 WIB. Saat itu, korban dalam perjalanan pulang dari Polsek Arjasa menuju rumahnya di wilayah Panarukan.

“Saat berkendara dengan mobil dinas, korban diduga hilang kesadaran sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak pohon di tepi jalan,” kata Rezi, Selasa (18/11).

Warga yang melihat kejadian itu berupaya untuk menolong korban dan langsung dievakuasi ke UGD RS Elisabeth Situbondo. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal.

“Berdasarkan keterangan dokter, diduga korban terkena serangan jantung, tetapi kami tetap melakukan olah TKP memeriksa saksi-saksi, termasuk CCTV di sekitar lokasi. Penanganan laka lantas tetap berjalan sebagaimana prosedur,” jelasnya.

Rezi menambahkan tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya dari almarhumah,bahkan pada pagi hari sebelum kejadian, korban mengikuti apel dan kegiatan rutin bersama Kapolsek jajaran yang lain.

“Pagi tadi almarhumah mengikuti apel bersama para Kapolsek. Semuanya terlihat normal. Kami juga sudah menanyakan kepada anggota di Polsek Arjasa, tidak ada keluhan sakit atau tanda-tanda lain sebelumnya,” ungkapnya.

Pihaknya menyampaikan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya perwira tersebut.