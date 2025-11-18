Jalan Bergelombang, Truk Bermuatan Besi 6 Ton Terguling di Sambikerep Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Truk pengangkut besi beton eser berton-ton terguling di Jalan Raya Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Selasa (18/11). Truk tersebut diduga terguling akibat kondisi jalan yang bergelombang dan muatan berlebih.

Unit Team Rescue Rayon 4 Wiyung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan tersebut.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 11.50 WIB. Tidak lama setelah itu, petugas langsung menuju lokasi.

“Unit Team Rescue Rayon 4 Wiyung tiba di TKP dan langsung melakukan koordinasi serta evakuasi,” ujar Wasis.

Proses pengangkatan truk berwarna kuning bernomor polisi L 3587 CM itu selesai pada pukul 13.27 WIB. Pengemudinya berinisial MAT (65), warga Tambak Pring Barat, Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

Wasis menjelaskan truk terguling karena melaju di jalan miring dan bergelombang. Kondisi tersebut membuat kendaraan bermuatan enam ton besi beton eser itu oleng hingga akhirnya terbalik.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun, sang sopir sempat mengalami syok.

Wasis mengimbau sopir kendaraan bertonase berat untuk lebih berhati-hati dan memastikan kondisi jalan aman sebelum melintas.