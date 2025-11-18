JPNN.com

Kecelakaan Motor Vs Truk di Mastrip Surabaya, Pemotor Tak Sadarkan Diri

Selasa, 18 November 2025 – 13:08 WIB
Kecelakaan di Jalam Raya Mastrip, Surabaya menyebabkan satu orang pengendara motor tak sadarkan diri, Selasa (18/11). Foto: Instagram 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Raya Mastrip, Surabaya, Selasa (18/11). Dua orang pengendara motor mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti melaporkan kecelakaan itu melibatkan motor yang dikendarai RF (35) warga Lingkar Timur, Sidoarjo dan truk yang dikemudikan R (43) warga Kota Tasikmalaya.

“Petugas menerima laporan pukul 05.18 WIB dan langsung menuju lokasi,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan dua korban tergeletak di tengah jalan. Pengendara motor RF ditemukan dalam keadaan tidak sadar dengan luka open fraktur pada bahu kanan. Dia tidak membawa identitas diri.

Adapun penumpangnya WM (38) warga Ploso Klaten, Kediri mengalami luka lecet pada lutut kanan.

“Kondisinya sadar, luka lecet, tetapi lemas,” kata Linda.

Penanganan dilakukan petugas gabungan dari BPBD Surabaya, Posko Mastrip, PKM Kedurus, Polsek Karang Pilang, Unit Lantas Polrestabes Surabaya, serta ambulans RS Siti Khadijah.

Satu korban langsung dirujuk ke RS Siti Khadijah menggunakan ambulans PKM Kedurus, sedangkan korban lainnya dibawa menggunakan ambulans RS Siti Khadijah.

Pengendara dan penumpang motor luka-luka menabrak truk di Jalan Raya Mastrip, satu di antaranya tak sadarkan diri.
