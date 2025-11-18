Kecelakaan Beruntun 4 Kendaraan di Ngawi, 2 Orang Luka-Luka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Ngawi-Mantingan, masuk Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Selasa (18/11).

Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan yang terjadi pukul 05.00 WIB itu bermula saat truk Isuzu bernomor polisi 8695 UT, dikemudikan Tatok (36), warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, melaju dari arah timur ke barat.

Searah di belakangnya ada truk tronton box bernopol L 9218 UB dikemudikan Hendra Agung Prabowo (41) warga Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo dan mobil Isuzu Elf nopol K 7334 NY, dikemudikan Suwardi (66), warga Desa Kedunggudel, Kecamatan Widodarenz

Sementara, truk Hino nopol S 8398 NK, dikemudikan Ruswadi (36), warga Desa Jinanten, Kecamatan Bale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melaju dari arah Barat ke Timur.

“Keterangan saksi yang ada di TKP, pengemudi truk Isuzu melaju mengambil haluan terlalu ke kanan,” ujar Yuliana.

Dia menduga kecelakaan disebabkan karena kurang hati-hatinya dan jarak sudah dekat, sehingga terjadi tabrak depan truk Isuzu mengenai bagian samping kanan Truck Hino, dan menabrak depan Isuzu Elf kena belakang truk tronton.

“Kejadian kecelakaan mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang terlibat,” katanya.

Tabrakan juga menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Kauman untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.