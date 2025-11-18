SIER Perkuat Jejaring Investasi di Singapura, Fokus Teknologi Ramah Lingkungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa, ikut ambil bagian dalam Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Misi Dagang dan Investasi di Singapura, 13 November 2025.

Delegasi dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan. SIER diwakili Kepala Divisi Pemasaran Dimaz Harenda dan Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Divisi Pengembangan, Dita Savitri.

Dimaz mengatakan keikutsertaan SIER menjadi momentum untuk memperkuat jejaring investasi dan menunjukkan kesiapan kawasan industri Jawa Timur di pasar global. Agenda di Singapura, menurutnya, membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan calon mitra internasional.

Pada forum presentasi di KBRI Singapura, SIER memaparkan potensi investasinya di hadapan Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Saribua Siahaan, serta Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati.

Setelah pemaparan, delegasi melanjutkan kunjungan ke kantor Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapura. Mereka diterima Direktur IIPC Andria Buchara yang memberikan sejumlah masukan terkait tren dan proyeksi investasi di Indonesia.

“Selama di Singapura, SIER juga mengikuti rangkaian pertemuan strategis yang diatur oleh Enterprise Singapore dan Infrastructure Asia,” ujar Dimaz.

Pertemuan itu mempertemukan SIER dengan calon mitra potensial di sektor keberlanjutan dan efisiensi energi.

Diskusi berjalan produktif, terutama mengenai teknologi yang mendukung transformasi kawasan industri menuju operasional yang lebih ramah lingkungan.