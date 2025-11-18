Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Malam Gerimis & Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (18/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya Sukun gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Donomulyo dan Gedangan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Gondanglegi, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Pakisaji. Kawasan lainnya berawan dan berangin.