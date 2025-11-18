SIM Keliling Surabaya 18-21 November 2025, Berikut Jadwal dan Lokasinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada 18-21 November 2025, layanan SIM keliling tersedia di Kecamatan Sambikerep Lakarsantri untuk warga dari wilayah Polsek Lakarsantri, Polsek Tandes, Polsek Benowo, dan Polsek Pakal.

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di Gereja Bethany Nginden untuk warga dari wilayah Polsek Sukolilo, Polsek Rungkut, Polsek Gunung Anyar, Polsek Mulyorejo, Polsek Gubeng, Polsek Wonocolo, dan Polsek Tenggilis Mejoyo.

Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.