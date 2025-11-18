Cuaca Jawa Timur 18 November 2025, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (18/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Pasuruan. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Pasuruan masih gerimis. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Jember, Kota Batu, Kota Probolinggo, Probolinggo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-16 kilometer per jam.