Konser Musik di Plum Hotel Batu Berakhir dengan Insiden Berdarah, 2 Pemuda Dibacok

jatim.jpnn.com, BATU - Konser Musik Bawah Tanah di Plum Hotel Palereman, Jalan Dewi Sartika Atas, Kelurahan Temas, Kecamatan/Kota Batu pada Minggu malam (16/11) berubah menjadi insiden berdarah.

Dua pemuda menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan saat tampil di sebuah acara Underground.

Kedua korban bernama Irmanda Putra (22) dan One Regi Febriansyah (22) warga Turen, Kabupaten Malang.

Kapolsek Batu AKP Muhammad Subhan mengatakan peristiwa itu terjadi saat salah satu korban Irmanda sedang tampil bernyanyi.

“Tiba-tiba korban dikeroyok oleh sejumlah orang yang menonton pertunjukan,” ujar AKP Subhan, Senin (17/11).

Mengetahui temannya diserang, Regi yang melihat kejadian itu langsung berusaha melerai. Alih-alih melerai, korban ikut menjadi sasaran pengeroyokan.

“Ketegangan juga terjadi sampai di luar lokasi. Korban berusaha berdamai dengan para pelaku, akan tetapi malah dibacok oleh pelaku dan mengenai bagian pundak,” tuturnya.

Selanjutnya, teman korban langsung meminta pertolongan dan membawanya ke Rumah Sakit Hasta Brata untuk mendapatkan perawatan medis.