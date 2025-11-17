Tim SAR gabungan Temukan Pemuda Tenggelam di Pantai Grajagan Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim SAR gabunngan berhasil menemukan pemuda bernama Mohamad Nanang Kosim (22) yang dilaporkan tenggelam di perairan Pantai Grajagan Banyuwangi sejak Minggu (16/11).

Kosim ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Senin (17/11) siang sekitar 1,3 mil laut dari lokasi awal dilaporkan hilang.

SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit mengatakan operasi SAR dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur SAR, baik dari laut maupun darat.

“Setelah upaya pencarian yang terus kami lakukan sejak laporan diterima, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal,” ujar Nanang.

Menurut Nanang, satu SRU air melakukan penyisiran menggunakan dua perahu karet dan peralatan water rescue di area pencarian seluas sekitar 6 mil laut.

Secara paralel, satu SRU darat juga dikerahkan untuk menyisir sepanjang pesisir Pantai Grajagan.

“Upaya pencarian turut melibatkan nelayan setempat, yang diminta membantu memantau kondisi sekitar dan segera melapor jika melihat tanda-tanda keberadaan korban,” katanya.

Setelah ditemukan, proses evakuasi jenazah berlangsung lancar. Jenazah kemudian dibawa ke Puskesmas Grajagan untuk penanganan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.