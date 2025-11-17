Kabar Gembira, Kuota Haji Jatim Bertambah Pada 2026 Menjadi 7.000 Jemaah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar baik bagi calon jemaah haji asal Jawa Timur. Pemerintah pusat memastikan adanya penambahan kuota haji untuk Jatim pada musim haji 2026.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI KH M Irfan Yusuf kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (16/11) malam.

Menteri Haji dan Umroh RI, KH M Irfan Yusuf menyampaikan, Jatim mendapat kuota sebesar 7.000 jemaah pada pelaksanaan haji 2026, jumlah yang naik dari alokasi sebelumnya.

“Alhamdulillah Jatim mendapatkan tambahan kuota,” kata Irfan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut kabar tersebut sebagai angin segar bagi puluhan ribu calon jemaah yang kini masih mengantre.

“Alhamdulillah, kuota haji Jatim bertambah. Ini menjadi kabar yang sangat ditunggu masyarakat,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim segera menyesuaikan kesiapan pelayanan, termasuk peningkatan kualitas konsumsi jemaah.

Dalam pertemuan tersebut, Khofifah menawarkan peluang bagi Jatim untuk turut menyuplai produk makanan siap saji (Ready To Eat/RTE) ke Arab Saudi.