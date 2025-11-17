Sempat Dirawat, Lutung Jawa Korban Sengatan Listrik di Ngawi Mati

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seekor Lutung mati setelah tersengat listrik bertegangan tinggi, di Desa Ngawi Purba, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Minggu (16/11).

Kabidwil BKSDA Madiun Agustinus Krisdijantoro mengatakan Lutung Jawa berjenis kelamin betina sempat dilarikan ke dokter hewan di Kecamatan Ngawi, untuk perawatan lebih lanjut.

Dia menjelaskan hewan jenis primata tersebut ditemukan warga di jalan desa sekitar pukul 09.00 WIB dan dievakuasi oleh BPBD Kabupaten Ngawi.

“Ada informasi dari masyarakat terdapat satwa jenis Lutung Jawa tersengat listrik jatuh di jalan desa,” ujar Agustinus saat dikonfirmasi, Senin (17/11).

Setelah dievakuasi, hewan tersebut sempat dirawat selama beberapa jam karena saat ditemukan dalam kondisi kritis seusai jatuh dari tiang listrik.

“BPBD selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke BKSDA. Kemudian kami menerjunkan petugas ke lokasi kejadian guna penanganan lebih lanjut,” jelasnya

Sayangnya, sebelum tiba di lokasi, pada pukul 17.20 WIB nyawa Lutung Jawa yang mengalami luka bakar itu tidak tertolong dan dinyatakan mati.

“Petugas selanjutnya menguburkan satwa tersebut di pekarangan Kantor BPBD Kabupaten Ngawi,” tandas Agustinus. (mcr23/jpnn)