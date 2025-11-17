JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 18:30 WIB
Wanita di Gresik Hendak Bunuh Diri di Waduk Menganti, Selamat Berkat Pemancing - JPNN.com Jatim
Warga selamatkan wanita yang diduga hendak bunuh diri di waduk Menganti, Gresik. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana tenang di kawasan Waduk Desa Hulaan, Menganti, Gresik mendadak berubah tegang pada Minggu (16/11) malam.

Sejumlah pemancing dikejutkan oleh kemunculan seorang perempuan berinisial N (31) yang tiba-tiba berada di tengah waduk dan diduga hendak membahayakan dirinya sendiri.

Awalnya, para pemancing mengira ada seseorang yang hendak mengambil alat pancing yang jatuh.

Namun, kecurigaan berubah menjadi kepanikan ketika sorotan senter menunjukkan sosok wanita yang perlahan menjauh dari tepian waduk.

"Orang-orang awalnya mengira ada seorang yang mengambil pancing yang tercebur," kata salah satu pemancing bernama Igri

Ketika objek tersebut disorot menggunakan senter ternyata seorang wanita, seketika itu seorang yang lagi mancing memanggil untuk segera kembali.

"Wanita itu berteriak aku wes kesel (saya sudah capek) dan saat itu warga yang berada di sekitar melihat kejadian tersebut dan ikut juga memanggil wanita tersebut," ujarnya.

Beruntungnya setelah dipanggil oleh banyak orang, akhirnya wanita itu kembali dengan sendirinya.

Warga menyelamatkan wanita yang diduga hendak bunuh diri di waduk Menganti, Gresik.
