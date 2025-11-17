Operasi Zebra Semeru 2025 Dimulai, ETLE Jadi Fokus Utama Penegakan Hukum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Operasi Zebra Semeru 2025 selama dua minggu mulai 17-30 November 2025.

Dalam pelaksanaannya, polisi akan fokus melakukan pengawasan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dirlantas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi menyampaikan Operasi Zebra Semeru ini merupakan satu tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan lebih besar nanti pada natal dan tahun baru.

“Tujuan utamanya untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan yang goalnya adalah Kamseltibcarlantas,” kata Iwan, Senin (17/11).

Dia mengatakan 477 personel dari Polda Jatim dan Polres jajaran diterjunkan selama Operasi Zebra Semeru di seluruh wilayah Jawa Timur.

Iwan menambahkan, cara bertindak dalam Operasi Zebra Semeru 2025 degan cara kegiatan preemtif 40 persen, preventif 40 persen dan penegakan hukum 20 persen.

Iwan menyatakan polisi akan mengedepankan penegakan hukum bersifat elektronik atau melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Sementara untuk penggunaan tilang manual kita mereduksi, mengingat kita akan mempersiapkan bahwa suatu saat nanti ini akan tercover,” ujarnya.