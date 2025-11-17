Viral! Pria Diduga ODGJ Mengaku Nabi dan Diusir dari Bus di Terminal Bungurasih

JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 13:37 WIB
jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Video seorang pria diusir dari sebuah bus di Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo viral di media sosial. Dalam rekaman itu, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut mengaku sebagai nabi dan membuat kegaduhan di dalam bus. Ia kemudian diturunkan paksa oleh kru.

Humas Terminal Tipe A (TTA) Purabaya Bungurasih, Sarah Abigail, membenarkan insiden itu. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (14/11) malam.

"Kejadiannya memang terjadi di Terminal Purabaya. Tepatnya pada hari Jumat di jalur 4 shelter keberangkatan," ujar Sarah saat dikonfirmasi, Senin (17/11).

Menurut Sarah, pria itu merupakan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tiba-tiba masuk ke dalam bus yang sudah penuh penumpang. Kru yang mengetahui hal itu langsung berupaya mengeluarkannya agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain.

“Pukul 20.00 tim keamanan menerima laporan bahwa ada ODGJ yang mengganggu keamanan penumpang dan kru bus, bahkan mengajak berkelahi. Untuk menjaga kenyamanan penumpang dan penyedia jasa, kami mengamankan yang bersangkutan dan mengeluarkannya lewat pintu keluar Waru,” jelasnya.

Sarah menambahkan informasi bahwa pria tersebut ODGJ berasal dari laporan orang-orang di terminal.

"ODGJ itu laporan dari orang-orang di terminal. Makanya kami amankan karena membuat keributan di dalam bus," katanya.

Hingga kini, pihak terminal belum mengetahui ke mana pria tersebut pergi setelah diamankan petugas.

