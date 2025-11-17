Polisi Ungkap Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya Bakal Intens Patroli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya bakal lebih gencar melaksanakan patroli setelah penindakan dari kepolisian terhadap dugaan praktik prostitusi di sekitar kawasan eks lokalisasi Dolly.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan patroli berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, tidak hanya menyasar eks lokalisasi.

“Lokasi penindakan di rumah indekos di sekitar kawasan eks lokalisasi,” ujar Eri, Senin (17/11).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menyatakan pengawasan secara berkelanjutan akan terus dilakukan secara intensif.

“Komitmen kami terus bergerak bersama jajaran kepolisian dalam mencegah praktik prostitusi di Kota Pahlawan,” tutur Eri.

Eri mengajak masyarakat juga ikut melakukan pengawasan, guna meminimalisir praktik prostitusi secara terselubung.

“Kepada para warga saya berpesan titip wilayahnya masing masing. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” ucapnya.

Terkait terduga pelaku yang telah diamankan kepolisian, Wali Kota Eri meminta agar sanksi tegas diterapkan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik prostitusi.