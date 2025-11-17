120 Peserta Ikuti Yokohama Fun Run 2025, APHRS Soroti Pentingnya Jaga Irama Jantung

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) meluncurkan Yokohama Fun Run 2025 sebagai pembuka rangkaian kegiatan Road to Pulse Day 2026. Agenda ini menjadi penanda dimulainya kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan irama jantung atau aritmia.

Yokohama Fun Run 2025 digelar sebagai bagian dari APHRS Annual Scientific Sessions yang berlangsung pada 12–15 November 2025. Kegiatan yang diikuti 120 peserta dari berbagai negara itu dipilih karena melibatkan partisipasi massal dan dinilai efektif dalam mempromosikan gaya hidup sehat.

Peserta yang ikut terdiri atas anggota APHRS, JHRS, serta delegasi dari European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm Society (HRS), dan Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS).

Ketua Pulse Day Task Force sekaligus Chairperson of Public Affairs Committee APHRS Dr. dr. Dicky Armein Hanafy, Sp.JP(K), FIHA, FAsCC, mengatakan kegiatan ini menjadi soft launching Pulse Day 2026.

“Ini menegaskan pesan bahwa aktivitas fisik, pemeriksaan denyut nadi, dan pencegahan penyakit jantung harus berjalan beriringan,” ujar Dicky dalam keterangan tertulis, Senin (17/11).

Para peserta melaksanakan lari pagi di kawasan Rinko Park South Exit Plaza, sekaligus mengunjungi sejumlah booth edukasi dan mengenakan atribut bertema Pulse Day.

Dicky menjelaskan APHRS tidak hanya menggelar kegiatan fun run, tetapi juga pertemuan ilmiah tahunan hingga berbagai simposium.

“Sesi ilmiah menghadirkan paparan interaktif tentang penelitian terbaru penanganan aritmia hingga pelatihan keterampilan melalui APHRS Learning Village,” katanya.