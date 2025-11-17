Jatim Dapat Kuota Tambahan 7.000 Jemaah Haji, Siap Pasok Permakanan RTE

JPNN.com

Senin, 17 November 2025 – 10:35 WIB
Jatim siap suplai makanan siap saji bagi jemaah haji. Produk RTE dinilai praktis, halal, dan sesuai selera Indonesia. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Kunjungan Kerja Menteri Haji dan Umrah RI KH M Irfan Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (16/11) malam.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peluang Jawa Timur menjadi pemasok kebutuhan permakanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

Khofifah menyatakan Jatim siap menyuplai produk makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE) yang selama ini telah dikembangkan oleh pelaku industri pangan dan UMKM di Jawa Timur.

"Kami siap menyuplai produk makanan siap saji atau Ready To Eat (RTE) sehingga bisa dikonsumsi jemaah haji dan umrah dari Indonesia selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci," ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan produk RTE buatan Jatim sudah terbukti dipakai dalam penanganan bencana karena praktis, tahan lama, tersertifikasi halal, dan dikemas dalam bentuk kaleng yang aman.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut menyajikan sejumlah contoh menu RTE kepada Menteri Haji dan Umrah, seperti nasi goreng, nasi kare ayam, nasi gulai ayam, hingga nasi rendang.

Dia meminta Kemenhaj dan Umrah memberikan detail jenis dan standar produk yang diizinkan masuk ke Arab Saudi agar para pelaku usaha dan industri halal Jatim bisa segera menyesuaikan.

"Kami berharap Kemenhaj dan Umroh bisa mendetailkan item item apa saja dibutuhkan. Saya yakin bisa menggerakkan sektor UMKM di Jatim," katanya.

Gubernur Khofifah menawarkan produk makanan siap saji (RTE) Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.
