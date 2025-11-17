Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (17/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan dan gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian seluruh kawasan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.