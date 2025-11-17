Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Diramalkan Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (17/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian sejumlah kawasan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, dan Mulyorejo.

Gerimis juga mengguyur Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 21-26 kilometer per jam.