Warmindo di Kendangsari Surabaya Terbakar, Diduga Akibat Elpiji Ngebros

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah warung makan sederhana (Warmindo) di Jalan Kendangsari Gang I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya ludes terbakar, Senin (17/11) pagi.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga.

“Unit kami dari Rayon 3 Rungkut berangkat pukul 06.23 WIB dan tiba di lokasi dua menit kemudian. Tim langsung melakukan pemadaman,” ujar Wasis dalam keterangan tertulis.

Sebanyak dua unit tempur dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bangunan berukuran sekitar 4x5 meter itu. Api dijinakkan pada pukul 06.32 WIB dan situasi dinyatakan kondusif sekitar pukul 06.43 WIB.

“Penyebab kebakaran diduga berasal dari LPG yang ngebros,” kata Wasis.

Warung tersebut diketahui milik warga berinisial N warga Jalan Sumput, Driyorejo, Gresik. Belum diketahui estimasi kerugian akibat kejadian ini. Kendati bangunan hangus, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” tuturnya.

Selain DPKP Surabaya, unsur lain juga terlibat dalam penanganan, yakni BPBD, PLN, Tim Gerak Cepat (TGC) Selatan, Posko Jemur, serta Satpol PP Tenggilis Mejoyo.