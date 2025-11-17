Cuaca Jawa Timur 17 November 2025, Pagi-Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (17/11).

Paginya Gresik, Jember, Kota Probolinggo, Malang, dan Sampang berawan. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Sidoarjo dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Sorenya Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Madiun, Mojokerto, Pacitan, Probolinggo, dan Situbondo berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Magetan, Pamekasan, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-32 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)