Tiga Tahun Beruntun, Jatim Pertahankan Gelar Juara Umum OPSI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur kembali meraih gelar Juara Umum Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI) 2025 setelah menyapu bersih perolehan medali di seluruh jenjang dan kategori lomba. Ajang yang digelar Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen pada 10–16 November 2025 di Surabaya itu menjadi panggung dominasi siswa-siswi Jatim.

Total 21 medali dibawa pulang kontingen Jatim, terdiri atas 6 emas, 9 perak, 5 perunggu, serta 1 penghargaan khusus budaya lokal.

Di posisi kedua ada Jawa Tengah dengan 4 emas dan 6 perunggu, disusul DI Yogyakarta di posisi ketiga dengan 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. DKI Jakarta menempati peringkat keempat dengan 1 emas, 2 perak, dan 5 perunggu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh 37 kontingen yang telah berjuang dalam ajang bergengsi tersebut.

“Prestasi ini menunjukkan kualitas riset siswa Jatim yang terus meningkat. Ini hasil kerja keras siswa, guru, pendamping, sekolah, dan orang tua,” kata Aries seusai pengumuman pemenang, Minggu (16/11).

Aries menyatakan OPSI memiliki tingkat persaingan tinggi. Karena itu, mempertahankan gelar Juara Umum bukan hal mudah. Tahun lalu, Jatim juga menyabet Juara Umum dengan total 23 medali.

“Kompetitor juga menyiapkan kemampuan terbaik. Namun persiapan kontingen Jatim tahun ini lebih matang,” ujarnya.

Menurut Aries, kejayaan Jatim di bidang riset tak lepas dari tumbuh suburnya ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR) di sekolah. Ekosistem ini membuat siswa terbiasa melahirkan inovasi dan penelitian baru setiap tahun.