Ratusan Kadet Ikuti PERSAMI KKRI 2025, Kadindik Jatim Tekankan Mental Juara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai membuka Perkemahan Sabtu–Minggu (PERSAMI) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Triwulan IV Tahun 2025 di Lapangan Laut Jawa Koderal V DBAL Ujung, Surabaya.

Kegiatan ini diikuti ratusan kadet dari SMA/SMK se-Jawa Timur dengan dukungan penuh jajaran TNI AL, pembina KKRI, kepala sekolah, serta para pendamping.

Dalam sambutannya, Aries menyatakan PERSAMI KKRI menjadi momentum penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dia menyebut lapangan Kodikopsla sebagai lokasi bersejarah yang melahirkan banyak prajurit hebat TNI AL.

“Hari ini kalian bukan hanya mengikuti perkemahan. Ini adalah momen perubahan diri, perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat, disiplin, dan bermental juara,” ucap Aries, Sabtu (15/11).

Aries menjelaskan perubahan dunia yang sangat cepat menuntut lahirnya pemuda yang bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh, adaptif, bertanggung jawab, dan siap memimpin. Karena itu, melalui KKRI, para siswa mendapat kesempatan mengasah karakter yang tidak bisa sepenuhnya dibangun di kelas.

“KKRI menanamkan patriotisme, kebersamaan, solidaritas, dan mental juara. Di lapangan ini ketangguhan kalian diuji, dan dalam kebersamaan antarkadet, jiwa kepemimpinan tumbuh,” tuturnya.

Mantan Pj Wali Kota Batu itu juga mengingatkan bahwa pemimpin hebat tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari tantangan. Dia meminta seluruh kadet untuk menaati instruksi pembina, menjaga etika, memperkuat kerja sama regu, serta menjaga nama baik sekolah, orang tua, dan Jawa Timur.

“Kelak ketika kalian pulang, saya ingin kalian berkata: ‘Saya kembali bukan sebagai siswa biasa, tetapi sebagai kadet yang lebih kuat’,” ujarnya.