Robokind SD Muhammadiyah 4 Surabaya Juara Dunia Robotika di Abu Dhabi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga siswa sekolah dasar asal Surabaya kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah robotika dunia. Tim Robokind Club dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya meraih tiga penghargaan utama pada RoboCup CoSpace Autonomous Driving Asia Pasifik 2025 yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 10–14 November 2025.

Ketiga siswa tersebut ialah Darrel Danendra Kusumo, Muhammad Kahfi Aflah, dan Arkha Nino Adyatama-tampil mengesankan sejak hari pertama kompetisi. Dengan robot hasil rancangan dan pemrograman mereka sendiri, Robokind mampu menjawab tantangan yang menguji kemampuan navigasi otonom, analisis sensor, hingga pengambilan keputusan otomatis.

Bukan hanya unggul secara teknis, tim ini juga mampu menunjukkan kerja sama lintas negara, dokumentasi pembelajaran yang rapi, serta kontribusi positif bagi komunitas kompetisi. Kombinasi itu mengantarkan mereka meraih tiga gelar sekaligus: The Best Super Team, The Best Learning Journal, dan The Best Influencer.

Prestasi di Abu Dhabi melengkapi perjalanan panjang Robokind sejak menjuarai National Robotics Competition Singapore 2025 pada Agustus lalu. Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke tingkat Asia Pasifik setelah mengungguli ratusan peserta dari berbagai negara Asia Tenggara.

Pelatih mereka, Iwan Kurnianto Wibowo, menyebut kemenangan ini buah dari latihan yang panjang dan penuh percobaan.

“Anak-anak ini punya tekad luar biasa. Mereka tidak berhenti sebelum menemukan solusi terbaik,” kata Iwan.

Program robotika di SD Muhammadiyah 4 Surabaya awalnya hanya berupa kegiatan ekstrakurikuler untuk mewadahi minat siswa dalam merakit dan memprogram perangkat teknologi. Namun minat besar siswa, dukungan orang tua, serta komitmen sekolah membuat program ini berkembang pesat dan melahirkan talenta berprestasi.

Kepala sekolah Ustaz Edy Susanto:mengatakan capaian Robokind menjadi bukti bahwa siswa Indonesia mampu menguasai teknologi sejak dini.