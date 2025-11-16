Pernyataan Ribka soal Soeharto Dipersoalkan, LSM Jihad Lapor ke Polres Blitar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Pernyataan politikus Ribka Tjiptaning soal rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto berbuntut panjang. LSM Jihad resmi mengadukan Ribka ke Polres Blitar atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Ketua LSM Jihad Joko Trisno Mudiyanto bersama sejumlah anggota mendatangi Mapolres Blitar pada Sabtu (15/11).

Mereka melaporkan pernyataan Ribka mempertanyakan kehebatan Soeharto sehingga bisa dianugerahkan sebagai pahlawan nasional.

“Apa sih hebatnya Soeharto itu sebagai pahlawan yang hanya bisa memancing membunuh jutaan rakyat Indonesia melanggar HAM," ucap Ribka dalam video yang beredar di media sosial.

Ujaran itu telah beredar luas di media sosial, mulai Instagram hingga TikTok.

Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut.

“Benar, kami menerima aduan masyarakat (dumas). Terlapor atas nama Ribka Tjiptaning,” ujar Arif.

Arif mengatakan laporan itu masih bersifat pengaduan dan sedang diproses oleh penyidik. Dugaan pidana yang disangkakan berkaitan dengan fitnah serta pencemaran nama baik melalui pernyataan Ribka kepada awak media soal penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.