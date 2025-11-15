Tokoh Muda Surabaya Rico Tedyono Raih Penghargaan CYE 2025 di Tunisia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nama Indonesia kembali bersinar di panggung internasional. Tokoh muda asal Surabaya Dr Rico Tedyono, M.Sc., MBA, meraih penghargaan Creative Young Entrepreneur (CYE) 2025 pada ajang JCI World Congress 2025 yang digelar di Tunisia, Afrika, Sabtu (8/11).

Rico, yang baru menyelesaikan program doktoral di Universitas Airlangga, terpilih sebagai salah satu dari tiga pemenang global setelah melalui seleksi ketat antar-benua. Dari tiap kawasan hanya dua kandidat terbaik yang berhak melaju ke tingkat dunia. Rico mewakili Indonesia sekaligus Asia di babak final.

“Bangsa Indonesia memiliki bibit dan jiwa kewirausahaan yang kuat. Kita harus berani tampil di level internasional bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi pencipta peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rico di Surabaya, Sabtu (15/11).

Rico dikenal sebagai penggagas digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat melalui fintech Komunal. Dia menekankan pentingnya keberanian generasi muda dalam mengeksekusi ide kreatif agar dapat menarik perhatian investor global.

"Ketika kita bernai memulai, dunia akan melihat. Investor luar negeri pun tertarik karena mereka melihat potensu dan semangat yang kita miliki," katanya.

Ajang CYE tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah pembelajaran lintas budaya, pengembangan kepemimpinan, serta peluang kolaborasi bisnis tingkat dunia.

Rico turut mendorong generasi muda Indonesia untuk aktif bergabung dalam organisasi kewirausahaan seperti HIPMI, APINDO, dan terutama Junior Chamber International (JCI) Indonesia, organisasi yang menaunginya dalam kompetisi ini.

Di bawah kepemimpinan National President Budiman Kusmanto, JCI Indonesia tampil aktif di banyak sesi, mulai dari General Assembly, Area Meeting, International Training, Business Matching, hingga kolaborasi proyek sosial internasional. Mengusung tema Rise and Inspire, Budiman menekankan peran pemuda Indonesia untuk bangkit dan memberi dampak global.