Lansia di Jombang Tewas Penuh Luka, Diduga Dibunuh

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Polres Jombang sedang mengusut kematian seorang perempuan lanjut usia berinisial TR (62), warga Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, yang ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka dan diduga menjadi korban pembunuhan.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jasad korban ditemukan dalam keadaan tertutup bantal dan selimut di dalam rumahnya. Mukanya tertutup bantal, tubuhnya ditutup selimut,” ujar Dimas di Jombang, Jumat.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang curiga karena TR tidak memberikan kabar selama beberapa hari.

Pada Senin (10/11), anak korban mengirim jeruk ke rumah TR, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga buah tersebut digantung di daun pintu. Hingga beberapa hari kemudian, posisi jeruk itu tidak berubah.

Selain itu, tercium bau tidak sedap dari dalam rumah sehingga keluarga melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi.

Dari hasil penyelidikan, rumah korban memiliki tiga pintu. Dua pintu terkunci dari dalam dengan kunci menempel, sementara satu pintu terkunci dengan posisi kunci tidak menempel.

Polisi telah menginventarisasi seluruh kerabat dan tetangga korban, termasuk suaminya berinisial P. Saat kejadian, P diketahui tidak berada di rumah, tetapi polisi menduga yang bersangkutan memiliki keterkaitan dan kini tengah ditelusuri keberadaannya.