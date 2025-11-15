JPNN.com

Ratusan Rumah di Pasuruan Masih Tergenang Banjir, Dua Kecamatan Belum Surut

Sabtu, 15 November 2025 – 12:37 WIB
Foto arsip: Petugas BPBD Pasuruan meninjau lokasi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Kominfo Kabupaten Pasuruan)

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Ratusan rumah di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan masih tergenang banjir sejak Rabu (12/11) malam. Genangan belum surut terutama di Kecamatan Gempol dan Beji.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyadi mengatakan banjir sebelumnya melanda enam kecamatan di Kabupaten Pasuruan. 

“Keenam wilayah terdampak di antaranya Kecamatan Winongan, Beji, Gempol, Grati, Bangil, fwn Rejoso. Namun, tersisa genangan di Kecamatan Gempol dan Beji yang hingga kini belum surut,” kata Sugeng dalam keterangannya, Jumat (15/11).

Berdasarkan data Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Pasuruan, banjir masih menggenangi dua desa di Kecamatan Gempol, yakni Desa Kejapanan dan Desa Gempol dengan total 1.010 KK terdampak.

Sementara itu, di Kecamatan Beji, genangan masih meliputi Desa Kedungringin dan Kedungboto dengan 695 KK terdampak.

Sugeng menjelaskan banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah hulu selama berjam-jam pada Kamis (13/11). Debit air yang meningkat membuat sejumlah daerah aliran sungai (DAS) tak mampu menampung arus air sehingga meluap ke permukiman.

"Kemarin hujan cukup lebat dan berlangsung selama berjam-jam dari wilayah hulu, sedangkan di wilayah hilir, sungai-sungai tidak mampu menampung sehingga menyebabkan banjir," ujar dia. 

Banjir di Pasuruan belum surut. Ratusan rumah di Gempol dan Beji masih tergenang sejak Rabu malam. 1.705 KK terdampak.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
