Jatim Gandeng NIE Singapura untuk Tingkatkan Kompetensi Guru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pertemuan resmi dengan Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee, Rabu (12/11). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan Singapura, MOE Building, 1 North Buona Vista Drive.

Agenda ini merupakan rangkaian Single Country Training Programme (SCTP) School Management Curriculum Leadership 2025 yang diikuti 31 peserta terdiri atas guru, kepala sekolah, kepala cabang dinas, dan pengawas. Program berlangsung 10–14 November 2025.

Aries mengatakan dialog antara Gubernur Khofifah dan Menteri Desmond Lee berlangsung hangat dan menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi pendidikan antara Jawa Timur dan Singapura.

“Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara harus siap menyongsong Generasi Emas 2045. Karena itu kami terus memperluas kolaborasi internasional di bidang pendidikan. Kami berharap kerja sama ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru,” ujarnya.

Menurut Aries, Singapura dipilih sebagai mitra karena sistem pendidikannya telah menjadi rujukan global. Penguatan kualitas pendidik dinilai menjadi faktor kunci menyiapkan generasi unggul.

“Kami tidak boleh cepat puas. Guru dan kepala sekolah harus menjadi fokus utama karena dari mereka lahir inovasi dalam peningkatan mutu sekolah,” tegas mantan Pj Wali Kota Batu itu.

Dia menambahkan Gubernur Khofifah juga mendorong agar program SCTP terus diperluas, termasuk menghadirkan pengajar dari The National Institute of Education (NIE) Nanyang Technological University untuk mengajar di Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi lanjutan, antara lain: