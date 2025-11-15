Menko Pangan Zulhas Kunjungi Ponpes Al Khoziny, Sampaikan Pesan Presiden Prabowo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, mengunjungi Ponpes Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jumat (14/11).

Politisi PAN tersebut tidak sendiri, dia didampingi Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, dan sejumlah tokoh ulama.

Di depan para santri dan santriwati, Zulhas menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Bapak presiden adalah orang yang sangat perhatian terhadap pendidikan. Konsen beliau agar anak-anak terdidik, bisa bersaing dengan negara lain,” ujar Zulhas.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo akan memberikan perhatian yang terbaik, kepada Pondok Pesantren Al Khoziny, pascainsiden musala ambruk Senin (29/9) sore.

Diketahui insiden itu terjadi saat para santri sedang melaksanakan salat Ashar sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa itu menewaskan 63 korban.

“Hati Bapak Presiden mudah tersentuh, Insyaallah memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren," katanya.

Zulhas juga menyampaikan pesan dari Gus Miftah kepada para santri Ponpes Al Khoziny untuk menghadapi cobaan atas insiden tersebut.