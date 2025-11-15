JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jawa Timur Berencana Tiru Pembangunan dan Tata Ruang Smart City Ala Singapura

Jawa Timur Berencana Tiru Pembangunan dan Tata Ruang Smart City Ala Singapura

Sabtu, 15 November 2025 – 11:06 WIB
Jawa Timur Berencana Tiru Pembangunan dan Tata Ruang Smart City Ala Singapura - JPNN.com Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana terapkan pembangunan dan tata ruang Smart City Singapura karena mempunyai pengalaman, dalam perencanaan tata ruang dengan sistem transportasi, berbasis data dan teknologi. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memilih Singapura sebagai referensi pembangunan dan tata ruang Smart City karena mempunyai pengalaman dalam perencanaan tata ruang dengan sistem transportasi, berbasis data dan teknologi.

Dalam kunjungannya ke Urban Redevelopment Authority (URA) Singapore City Gallery, Kamis (13/11), Khofifah menyampaikan pentingnya pola integrasi perencanaan pembangunan.

Mantan Menteri Sosial tersebut, melihat langsung cara Singapura merencanakan pembangunan wilayah dan tata ruang sebagai smart city yang terintegrasi.

Baca Juga:

“Pendekatan visual dan teknologi, menampilkan sejarah, perkembangan, dan proyeksi masa depan kota Singapura secara komprehensif, dan begitu detail,” ujar Khofifah.

Galeri yang dikelola langsung oleh Urban Redevelopment Authority tersebut memperlihatkan bagaimana Singapura menata kawasan industri, permukiman, ruang publik, pengelolaan sampah, hingga sistem aliran air secara terencana.

"Semua kawasan telah dipetakan peruntukannya secara jelas, sehingga para investor pun mendapatkan kepastian di kawasan mana mereka dapat berinvestasi," katanya.

Baca Juga:

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tata ruang terbaik di dunia. Integrasi antara perumahan, transportasi, ruang hijau, dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan konsisten dan berbasis data.

"Ini bisa dijadikan rujukan bagaimana tata ruang, perumahan, transportasi, serta pengelolaan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dengan efektif, ini menarik sekali," ucapnya.

Gubernur Khofifah berencana terapkan tata ruang smart city Singapura di Jawa Timur
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Smart City Singapura Khofifah tiru smart city singapura

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU